До 10 років ув’язнення засуджено чоловіка, який убив одного знайомого та завдав ножових поранень іншому

Шосткинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 31-річного чоловіка, який позбавив життя одного знайомого та завдав ножових поранень іншому.

Прокурор довів у суді, що подія сталась 15 жовтня 2023 року в с. Чернацьке Шосткинського району. У будинку одного з потерпілих зібралась компанія з чотирьох осіб. Під час застілля між двома чоловіками виникла суперечка, під час якої обвинувачений спочатку побив потерпілого руками та ногами, після чого наніс щонайменше 7 ударів ножем а потім ще й завдав ударів молотком. Коли господар будинку намагався відтягнути нападника, той накинувся з ножем і на нього.

У результаті сутички 59-річний чоловік помер на місці події, 52-річний господар будинку отримав легкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений провину свою у вбивстві визнав та пояснив, що загиблий раніше співмешкав з його матір’ю, і під час застілля почав про неї погано висловлюватись. Це його розлютило і він втратив над собою контроль.

За вироком суду обвинуваченого засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 125 КК України).

На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура