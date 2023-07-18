До 10 років ув’язнення засуджено чоловіка, який зарубав односельця під час сварки щодо воєнних дій в Україні

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 56-річного чоловіка, який позбавив життя односельця.

У суді прокурори довели, що 2 травня 2023 року в с. Річки Сумського району під час спільного розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками стався конфлікт на фоні розбіжностей щодо воєнних дій в Україні.

Не стримавши агресії, господар будинку взяв сокиру та наніс своєму гостю декілька ударів в область голови та шиї, попри те, що потерпілий є людиною з інвалідністю. Від отриманих травм 42-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Обвинувачений свою причетність до позбавлення життя потерпілого визнав.

За вироком суду його засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 1 ст. ст. 115 КК України). На вирок суду він чекав за ґратами.

Сумська обласна прокуратура