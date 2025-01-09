До 10 років ув’язнення засуджено колабораціоністку з Луганщини

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури 37-річну мешканку міста Алчевськ Луганської області визнано винною у колабораційній діяльності (ч.ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України).

Засудженій призначено покарання ‒ 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй на 15 років позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та органах що надають публічні послуги.

Прокурори в суді довели, що громадянка України у лютому 2022 року добровільно виявила бажання та зайняла омріяну посаду у незаконному органі влади – «начальника управління освіти адміністрації міста Алчевськ луганської народної республіки».

Засуджена, виконуючи вказівки очільників окупаційної адміністрації держави-агресора, впроваджує критерії та стандарти освітнього процесу, регламентовані нормами та вимогами федерального законодавства рф у сфері освіти.

Луганчанка неодноразово проводила збори педагогів місцевих навчальних закладів і безальтернативно їх зобов’язала керуватись у викладацькій діяльності нормативною базою рф, проводити навчальний процес російською мовою, користуватись виключно підручниками та матеріалами, які надходять від держави-агресора.

Призначене судом покарання вона відбуватиме з моменту затримання.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури