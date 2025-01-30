До 10 років ув’язнення засуджено конотопчанина, який через суперечки за подвір’я убив сусідку

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 71-річного чоловіка, який позбавив життя сусідку.

Прокурор довів у суді, що подія сталась 15 червня 2024 року в м. Конотоп. У приватному будинку на два господаря було спільне подвір’я. Між сімейною парою, яка проживала в одній частині оселі, та їх сусідкою з другої половини будинку періодично виникали суперечки на побутовому ґрунті, в тому числі й щодо облаштування спільного подвір’я.

Жінка, яка проживала сама, навіть встановила камеру відеоспостереження та ліхтар у дворі. Це стало причиною чергової сварки між нею та сусідом. Тривала словесна перепалка закінчилась тим, що чоловік наніс потерпілій металевим предметом щонайменше 17 ударів по голові та тулубу.

Від отриманих травм 68-річна жінка померла. ЇЇ тіло на подвір’ї виявила сестра, яка й повідомила в поліцію.

Також обвинувачений відповідав за незаконне зберігання за місцем проживання 24 патронів.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура