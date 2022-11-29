До 10 років ув’язнення засуджено киянку за розбещення малолітньої доньки

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину горе-матері з Києва. Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 156, ч. 4, ч. 5 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1, ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 300, ч. 3 ст. 153 КК України та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що з 2016 року жінка катувала та розбещувала власну малолітню доньку, примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії та творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, які в подальшому розповсюджувала.

Також за грошові кошти вона передавала доньку для сексуальної експлуатації та ґвалтувала дитину неприродним способом.

Також на підставі вироку суду відомості щодо жінки підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Офіс Генерального прокурора