До 10 років ув’язнення засуджено киянина за розпусні дії відносно 8-річної дівчинки

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Прокурором доведено, що у вересні 2021 року обвинувачений, використовуючи перуку та жіноче вбрання, проник до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі столиці. Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, чоловік вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії.

Невдовзі зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини.

Після внесення застави він почав переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у зв’язку з чим був оголошений в розшук.

Переховуючись на території Львівської області, чоловік продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей.

Він був затриманий правоохоронцями одразу після вчинення чергового злочину.

Місцевий суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За принципової позиції керівника Деснянської окружної прокуратури м. Києва судом за сукупністю злочинів зловмиснику призначено остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Крім того, відносно обвинуваченого внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура