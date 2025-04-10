До 10 років ув’язнення засуджено мешканця Олександрії за вбивство матері

За публічного обвинувачення прокурорів Олександрійської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори довели у суді, що з грудня минулого року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у будинку, де він мешкав із своєю матір’ю, наніс останній чисельні удари руками, ногами та дерев’яною палицею.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла згодом померла.

На дивлячись на те, що чоловік у судовому засіданні свою провину не визнав, зазначивши, що наніс матері кілька ударів долонями в область обличчя, його засуджено до десяти років позбавлення волі.

Кіровоградська обласна прокуратура