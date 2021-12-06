До 10 років ув’язнення засуджено мешканця Запоріжжя за спробу зґвалтувати 12-річну племінницю

За принципової позиції ювенальних прокурорів Пологівської окружної прокуратури районним судом чоловіка визнано винним у замаху на зґвалтування 12-річної дитини (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

У судовому засіданні прокурорами доведено, що у березні 2017 року 32-річний чоловік завітав у гості до своєї сестри, після вживання алкогольних напоїв вночі намагався зґвалтувати свою 12-річну племінницю.

На заваді сексуальному насильству стала мати дівчинки, яка прокинулася та зупинила ґвалтівника.

Наразі вирок набрав законної сили.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури