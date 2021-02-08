До 10 років ув’язнення засуджено водія, причетного до ДТП, внаслідок якої загинуло 9 людей

Прокурори Іллічівської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно водія, причетного до ДТП, що забрала життя дев’яти людей в Овідіопольському районі (ч. 3 ст. 286 КК України).

Вироком Овідіопольського районного суду Одеської області правопорушника визнано винним та засуджено до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року чоловік, за кермом автопоїзда «DAF TE 95 XF 430» з напівпричепом-цистерною, прямуючи з Одеси, перевозив вантаж на замовлення підприємства.

З’ясовано, що під час спуску по дорозі він не обрав безпечної швидкості, не врахував стану завантаженого авто та, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу.

Через порушення правил дорожнього руху водій допустив зіткнення з маршрутним таксі «MERCEDES-BENZ 312 D». Від удару авто відкинуло за межі проїжджої частини.

Внаслідок скоєної аварії водій мікроавтобусу та вісім пасажирів загинули на місці від отриманих травм.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури