До 10 років ув’язнення засуджено водія, причетного до ДТП, внаслідок якої загинуло 9 людей

Опубликовано

Прокурори Іллічівської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно водія, причетного до ДТП, що забрала життя дев’яти людей в Овідіопольському районі (ч. 3 ст. 286 КК України).

Вироком Овідіопольського районного суду Одеської області правопорушника визнано винним та засуджено до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року чоловік, за кермом автопоїзда «DAF TE 95 XF 430» з напівпричепом-цистерною, прямуючи з Одеси, перевозив вантаж на замовлення підприємства.

З’ясовано, що під час спуску по дорозі він не обрав безпечної швидкості, не врахував стану завантаженого авто та, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу.

Через порушення правил дорожнього руху водій допустив зіткнення з маршрутним таксі «MERCEDES-BENZ 312 D». Від удару авто відкинуло за межі проїжджої частини.

Внаслідок скоєної аварії водій мікроавтобусу та вісім пасажирів загинули на місці від отриманих травм.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури

Like

Метки:

Читайте также: