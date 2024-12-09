До 10 років ув’язнення засуджено жителя Київщини за вбивство дружини

За принципової позиції Бориспільської окружної прокуратури, суд визнав 40-річного жителя Яготина, що на Київщини, винним у нанесенні умисного тяжкого ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Вироком суду чоловіку призначено покарання у виді до 10 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Злочин стався в грудні минулого року у місті Яготин, Бориспільського району. Між засудженим та його дружиною, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт. У ході суперечки чоловік наніс жінці тілесні ушкодження, що призвело до черепно-мозкової травми. Від отриманих травм жінка померла в реанімації Яготинської лікарні.

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським РУП ГУНП у Київській області.

Примітка. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його оголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура