До 10 років ув’язнення засуджено жителя Житомирського району за вбивство співмешканки

За публічного обвинувачення прокурора Коростишівської окружної прокуратури жителя Житомирського району визнано винним в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 40-річний чоловік у серпні 2023 року скоїв вбивство своєї співмешканки.

Того вечора, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, він з’ясовував стосунки з потерпілою у зв’язку з позбавленням її батьківських прав. Словесний конфлікт переріс у фізичне насильство. Обвинувачений заподіяв співмешканці численних побоїв та пішов спати. Від отриманих побоїв жінка померла.

Також встановлено, що жінка й раніше потерпала від фізичного насильства співмешканця. Вона та сусіди неодноразово зверталися до поліції з стосовно домашнього насильства. Однак потім все пробачала кривднику та продовжувала мешкати з ним під одним дахом.

Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав частково.

Однак на підставі наданих прокурором доказів та відповідних експертиз суд призначив реальне покарання.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури