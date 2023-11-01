До 10 років за ґратами може провести водій, який збив на смерть матір із сином
Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
ДТП сталася вранці 12 вересня цього року. Тоді 24-річний житель Рівненського району, перебуваючи за кермом автомобіля Peugeot Boxer на трасі «Київ-Чоп», рухаючись із перевищенням допустимої швидкості, на нерегульованому пішохідному переході поблизу села Бабин, збив матір із маленьким сином. Від отриманих травм 37-річна жінка померла в лікарні того ж дня. За життя 3-річного хлопчика медики боролися ще майже 2 тижні, але врятувати його не вдалося.
Водій визнає свою вину у повному обсязі, переконує, що розкаюється. Обвинувальний акт скеровано до Гощанського районного суду.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратуриTweet