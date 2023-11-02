До 10 років за ґратами може провести водій, який збив на смерть жінку з 3-річним сином

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

ДТП сталася вранці 12 вересня цього року. Тоді 24-річний житель Рівненського району, перебуваючи за кермом автомобіля Peugeot Boxer на трасі «Київ-Чоп», рухаючись із перевищенням допустимої швидкості, на нерегульованому пішохідному переході поблизу села Бабин, збив матір із маленьким сином. Від отриманих травм 37-річна жінка померла в лікарні того ж дня. За життя 3-річного хлопчика медики боролися ще майже 2 тижні, але врятувати його не вдалося.

Водій визнає свою вину у повному обсязі, переконує, що розкаюється. Обвинувальний акт скеровано до Гощанського районного суду.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури