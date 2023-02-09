До 10 років за ґратами загрожує водієві, який у Сарнах збив на смерть велосипедистку та втік

Рівненською обласною прокуратурою до Сарненського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 33-річного сарненчанина, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, а також завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Так, слідством встановлено, що пізно ввечері 16 вересня 2022 року на вул. Суворова в Сарнах, водій автомобіля «ВАЗ 2109», перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись із перевищенням швидкості збив велосипедистку, яка їхала у попутному напрямку.

В результаті ДТП 49-річна місцева жителька загинула на місці події, а кермувальник ВАЗівки зник з місця пригоди. Його пізніше за місцем проживання розшукали патрульні поліцейські.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Своєї вини чоловік не визнає.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури