До 10 років за ґратами засуджено «клофелінщика», дії якого призвели до смерті людини

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 36-річному уродженцю м. Дніпро за обвинуваченням у розбійному нападі, крадіжці та вбивстві з необережності (ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 119 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений упродовж січня – лютого 2020 року, перебуваючи на території Деснянського району столиці, знайомився з потерпілими та під час спільного вживання алкоголю підмішував у їхні напої сильнодіючу психотропну речовину. Внаслідок цього потерпілі втрачали свідомість, а обвинувачений у цей час заволодівав їхнім цінним майном.

Один з потерпілих після такого «знайомства» не прийшов до свідомості та помер.

У ході обшуків за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили речі потерпілих.

Деснянським районним судом м. Києва зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованих правопорушень та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Після оголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі судового засідання.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

УК