До 10 років за ґратами засуджено винуватця ДТП на Вінниччині з 5 загиблими

За публічного обвинувачення Вінницької обласної прокуратури суд визнав винним мешканця одного із сіл Хмільницького району у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Прокурором доведено, що у липні 2020 року обвинувачений, керуючи автомобілем «Opel ZaFira», рухаючись автодорогою «Стрий-Кіровоград-Знам’янка» у напрямку м. Хмельницька, неподалік с. Громадського Літинського району виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з автомобілем «MAN TGM 18/250».

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро пасажирів автомобіля «Opel ZaFira» від отриманих травм загинули на місці. Ще один пасажир авто госпіталізований до лікарні. Унаслідок ДТП чоловік зазнав тяжких тілесних ушкоджень і отримав інвалідність.

У суді свою вину обвинувачений визнав частково.

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Офіс Генпрокурора