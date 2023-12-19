До 10 років за ґратами засуджено жителя Херсонщини, який керує окупаційним «пенсійним фондом»

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури жителя Херсонщини суд визнав винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також позбавив засудженого права обіймати посади у органах державної влади на 15 років.

Прокурори у суді довели, що під час окупації селища Горностаївка Каховського району місцевий житель погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду в незаконному органі влади. Він став “начальником відділу пенсійного фонду ” в цьому населеному пункті та працює там досі.

На цій посаді підозрюваний виконує організаційно-розпорядчі функції та звітує щодо діяльності підрозділу перед окупаційною адміністрацією.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура