До 10 років за ґратами засуджено жителя Могилів-Подільського району, який задушив свою знайому, а тіло скинув з 5-го поверху

Вінницький міський суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької обласної прокуратури та визнав винуватим 31-річного жителя Могилів-Подільського району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Прокурором доведено, що 05.01.2021 обвинувачений та його знайома спільно проводили дозвілля та розпивали алкогольні напої у квартирі потерпілої. У подальшому, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на кухні розпочав словесний конфлікт з потерпілою, під час якого їй наніс кілька ударів кулаками по обличчю, від яких жінка втратила рівновагу та впала на підлогу.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заподіяння смерті знайомої, сів на грудну клітку жінки, схопив однією рукою за шию та почав здавлювати її, а іншою – закрив отвори рота і носу, та не відпускав доки вона не перестала подавати ознак життя. З метою приховування вчинення злочину зловмисник виніс тіло вбитої в під’їзд будинку та штовхнув його з п’ятого поверху вниз по сходах.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного визнано винуватим у вчиненні умисного вбивства та засуджено до покарання у виді 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

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