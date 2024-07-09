До 10 років за ґратами засуджено жителя Слов’янська, який знімав роботу українських ППО і РСЗВ для т. зв. «мдб днр»

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді вину громадянина у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Суд встановив, що у вересні-листопаді 2023 року мешканець м. Слов’янська розповсюджував у месенджері Telegram інформацію воєнного характеру.

Засуджений знімав на телефон роботу українських систем ППО та РСЗВ по ворожих цілях. У подальшому він викладав відзняті матеріали в проросійську групу, яку адмініструють представники «мдб днр».

Крім того, ділився фотоматеріалами, по яких можна впізнати місця розташування військових ЗСУ.

На вирок суду він чекав під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора