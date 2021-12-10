До 10 та 9 років позбавлення волі засуджено учасників так званих «ЛНР» та «ДНР», які воювали проти Збройних Сил України
За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури та Пологівської окружної прокуратури Запорізької області заочно засуджено двох громадян України за участь у терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Їх засуджено до 10 та 9 років позбавлення волі відповідно.
Прокурори довели, що засуджені у 2014-2017 роках добровільно вступили до лав терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». У формі незаконного збройного формування та із вогнепальною зброєю вони брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.
Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня їх затримання та приведення вироку до виконання.
За матеріалами Львівської обласної прокуратуриTweet