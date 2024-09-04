До 11 років позбавлення волі заочно засуджено двох жителів Луганщини за пособництво рф

За принцип ової позиції прокурорів Черкаської обласної прокуратури в суді доведено причетність двох жителів Луганщини до пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Встановлено, що чоловіки усвідомлюючи протиправність та незаконність дій окупаційних органів так званої «лнр», у листопаді 2022 року добровільно погодились «служити» ворогу. За це 54-річний чоловік отримав посаду «начальника Краснолучского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства филиала Государственного унитарного предприятия «ЛУГАНСКГАЗ» у м. Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, а 68-річний чоловік став начальником «Стахановського межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства филиала Государственного унитарного предприятия «ЛУГАНСКГАЗ» у м. Кадіївка (Стаханов) Луганської області.

На цих посадах обвинувачені забезпечували передачу матеріальних ресурсів у вигляді природного газу органам окупаційної адміністрації держави-агресора та її збройним формуванням, а саме – територіальним підрозділам «Министерства внутренних дел луганской народной республики» та «Министерства государственной безопасности луганской народной республики».

Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси, за результатами спеціального судового провадження, обох фігурантів визнано винними у вчиненні злочину та призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років.

Наразі засуджені переховуються від правоохоронних органів та суду на тимчасово окупованій території Луганської області.

Спеціальне досудове розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні проводилось слідчими УСБУ в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури