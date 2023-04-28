До 11 років позбавлення волі засуджено жінку, яка викинула з 8-го поверху свою 3-річну дитину

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва 40-річну мешканку столиці засуджено до 11 років позбавлення волі за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Згідно вироку суду, у січні 2021 року обвинувачена після сварки по телефону з цивільним чоловіком відчинила в квартирі вікно та почала викидати з 8-го поверху речі. Одразу після цього жінка взяла на руки свого 3-річного сина, та, підійшовши до відчиненого вікна, перехилила тіло малолітньої дитини через підвіконня та випустила його з рук.

В результаті зазначених дій хлопчик впав на землю з висоти 8-го поверху та отримав тяжкі травми.

Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, медиків та свідків події життя дитини вдалося врятувати.

У суді обвинувачена свою вину заперечувала, зазначаючи, що хлопчик начебто сам випав з вікна. Проте судом було допитано ряд свідків, показання яких спростовували версію обвинуваченої.

Проведеною експертизою жінка визнана осудною.

До набрання вироком суду законної сили обраний обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

Постраждалий хлопчик перебуває під опікою родичів, він у задовільному стані.

Київська міська прокуратура