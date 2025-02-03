До 11 років тюрми засуджено колаборанта – ексдепута Пологівської міської ради

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури депутата Пологівської міської ради VІІІ скликання визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права впродовж 12 років обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що громадянка України в порушення присяги депутата місцевої ради пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Із травня 2023 року вона як кандидат у «депутати» від політичної партії рф до так званого «Пологовского окружного Совета депутатов» для підвищення свого власного іміджу та підтримки країни-агресора брала участь в агітаційній передвиборчій кампанії. Під час організованих у співпраці з окупантами політичних заходів закликала місцеве населення до участі у «виборах» та підтримання її своїми голосами.

Після отримання статусу «депутата» незаконного органу влади була обрана так званим «председателем постоянной комиссии Пологовского окружного Совета депутатов по аграрным вопросам».

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Відділ інформаційної політики