До 11 років ув’язнення заочно засуджено пропагандистку з каналу Соловйова

За матеріалами Служби безпеки заочний термін ув’язнення отримала колаборантка Юлія Лозанова (більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва), яка переховується від правосуддя в росії.

Ще у 2015 році вона переїхала з України до москви, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

З початку повномасштабного вторгнення рф вона постійно виступала за підтримку російських загарбників, про що заявляла у численних ефірах на телеканалі «Соловьев Live».

Крім того, колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства «News Front», яке створили у тимчасово окупованому Криму.

Встановлено, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати рашистів у підриві Каховської ГЕС.

Також вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй призначено заочно 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Служба безпеки України