До 11 років ув’язнення засуджено чоловіка, який намагався підірвати гранатою знайомого

За публічного обвинувачення Бориспільської окружної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним у скоєнні замаху на умисне вбивство, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та порушенні недоторканності приватного володіння особи (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 162 КК України).

Подія сталася у жовтні 2022 року у місті Яготин.

Засуджений проник на територію домоволодіння знайомого з метою вбивства останнього. Побачивши потерпілого у дворі, кинув гранату у його бік.

Своєї вини у суді чоловік не визнавав. Однак прокурори надали беззаперечні докази, на підставі яких йому призначено реальне покарання.

Враховуючи, що на момент вчинення вказаних кримінальних правопорушень засуджений мав непогашену судимість за погрозу вбивством і перебував на іспитовому строці, суд призначив остаточне покарання у виді 11 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура