До 11 років ув’язнення засуджено двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на жінку

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Суми двох чоловіків визнано винними в розбійному нападі на жінку.

Прокурор у суді довів, що двоє чоловіків ще у 2015 році вдерлись у квартиру до жінки похилого віку. Нападники побили сумчанку та звʼязали її. З квартири потерпілої чоловіки забрали ювелірні вироби та близько 90 тис. грн готівки. Залишивши господиню звʼязаною, нападники втекли через балкон квартири.

Жінка отримала легкі тілесні ушкодження, які потягли за собою короткочасний розлад здоров’я.

У суді 34-річний обвинувачений провину свою не визнав, його 31-річний спільник визнав лише частково. Попри це, за результатом зібраних доказів їх обох визнано винними в розбої, вироком суду кожного з обвинувачених засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 187 КК України).

Сумська обласна прокуратура