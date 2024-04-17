До 11 років увʼязнення засуджено екслистоношу, яка очолила окупаційну «роспошту»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав громадянку винною у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років, з конфіскацією всього майна.

Прокурори довели, що під час захоплення російськими військовими м. Ізюм місцева мешканка свідомо пішла на співпрацю з ворогом.

До повномасштабного вторгнення рф вона працювала листоношею у місцевому відділенні поштового зв’язку. Під час окупації міста жінка отримала «підвищення» та добровільно обійняла посаду «директора» у створеному псевдовладою комунальному підприємстві «Почта Изюма».

Засуджена організувала «конфіскацію» всього майна місцевого відділення Укрпошти та його передачу «на баланс» окупаційної адміністрації.

Псевдопосадовиця активно поширювала серед населення пропагандистські газети, на шпальтах яких публікувались матеріали з типовими кремлівськими наративами.

Також жінка проводила збори, на закликала людей до співпраці з окупаційною владою. Вона обіцяла великі російські «зарплати» та лояльне ставлення з боку окупантів.

У лютому 2023 року правоохоронці викрили «директорку». До винесення вироку вона перебувала під вартою.

У судовому засіданні жінка вину не визнала.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора