До 11 років ув’язнення засуджено російського окупанта, який заволодів авто мирних мешканців Київщини та переправив їх до Білорусі

За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури військовослужбовця збройних сил рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Йому призначено покарання – 11 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у березні 2022 року військовослужбовець спецзагону швидкого реагування «Терек» управління федеральної служби військ нацгвардії рф по чеченській республіці, разом зі співслужбовцями вдирався до будинків мирних мешканців села Катюжанка.

Погрожуючи зброєю та вбивством, він забрав у власників транспортних засобів ключі та свідоцтва про реєстрацію автомобілів. Таким чином окупант заволодів двома автівками.

В подальшому у супроводі військової техніки викрадені автомобілі вивезли на територію республіки білорусь.

Вирок ухвалено заочно. Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ГУ Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі.

Київська обласна прокуратура