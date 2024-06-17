До 11 років ув’язнення засуджено жителя Бердичівського району за умисне вбивство, побиття та крадіжку

За публічного обвинувачення Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві, заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та крадіжці, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 115, ч.1 ст. 122, ч. 4 ст. 185 КК України).

Його засуджено до позбавлення волі строком на 11 років з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що жорстоке вбивство приятеля скоїв 37-річний житель селища міського типу Бердичівського району.

Трагічна подія сталася у червні 2023 року. Напередодні обвинувачений разом із потерпілим та ще одним приятелем вживав алкогольні напої. Прийшовши додому, раптом засумнівався у кількості купленого та випитого алкоголю – йому видалося, що частину спиртного від нього приховали. Тоді вирішив повернутися, щоб усе з’ясувати.

Зайшовши у будинок, спершу накинувся з кулаками на почарківця, який від сильного удару впав і знепритомнів. А потім пройшов у кімнату, де відпочивав господар, та двічі ножем вдарив його у шию. Від ножових поранень чоловік помер. Після цього викрав мобільний телефон та покинув місце злочину.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури