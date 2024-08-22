До 11 років ув’язнення засуджено жителя Київщини, який сокирою убив знайому

За публічного обвинувачення прокурорів Вишгородської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду прокурор довів, що у березні 2023 року в селі Новосілки Вишгородського району засуджений під час конфлікту схопив сокиру і завдав нею множинні удари по голові і руці знайомої.

Одразу після цього він вдарив її кулаками по обличчю та кухонним ножем наніс потерпілій чисельні хаотичні удари по тілу.

Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Враховуючи надані прокурором докази, за скоєне суд призначив чоловіку покарання – 11 років позбавлення волі.

На вирок суду він очікував під вартою.

Київська обласна прокуратура