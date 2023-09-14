До 11 років за ґратами засуджено водія за вчинення п’яної ДТП, у якій загинуло двоє людей (фото)
За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця м. Павлограда у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України).
Йому призначено покарання у виді 11 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.
Прокурори довели, що у липні 2021 року засуджений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушив Правила дорожнього руху. Водій перевищив швидкість та, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з цегляною стіною гаража на одній із вулиць м. Павлоград.
У салоні автівки перебувало троє пасажирів. У результаті ДТП двоє хлопців 19 і 20 років загинули, ще один отримав тілесні ушкодження.
У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet