До 11 та 13 років позбавлення волі засуджено двох мешканців Хмельниччини, які вчинили вбивство з особливою жорстокістю

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури судом визнано винними двох мешканців Хмельницького району в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із особливою жорстокістю (п.п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Їх засуджено до 11 та 13 років позбавлення волі.

Подія сталась 9 лютого в с. Калинівка в Хмельницькому районі.

Встановлено, що троє чоловіків випивали в оселі одного з обвинувачених.

Під час застілля між ними виникла сварка. Тоді у 61-річного господаря та його 59-річного гостя виник умисел на вбивство третього товариша.

Фігуранти зв’язали потерпілому руки ременем та завдали не менше 24 ударів кухонним ножем в різні ділянки тіла.

39-річний чоловік помер на місці від гострої крововтрати.

Зрозумівши, що накоїв господар будинку сам зателефонував до поліції. Його спільник місце події залишив. Однак, практично одразу після отримання повідомлення про злочин правоохоронці його затримали. У скоєному він також зізнався.

До вироку суду чоловіки перебували під вартою.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури