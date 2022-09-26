До 12 років позбавлення волі за вбивство неповнолітнього хлопця засуджено мешканця Павлограда

За публічного обвинувачення Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області визнано винним громадянина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

У суді доведено, що у березні 2021 року мешканець м. Павлограда, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зустрів на вулиці компанію підлітків та почав провокувати їх на конфлікт. Потім обвинувачений дістав ніж та почав ним погрожувати.

Щоб зупинити нападника, один із хлопців схопив чоловіка за руку, але той наніс йому численні удари ножем по тілу та втік. Від отриманих травм 16-річний хлопець помер на місці.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав частково.

Офіс Генпрокурора