До 12 років позбавлення волі за вбивство неповнолітнього хлопця засуджено мешканця Павлограда

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За публічного обвинувачення Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області визнано винним громадянина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

У суді доведено, що у березні 2021 року мешканець м. Павлограда, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зустрів на вулиці компанію підлітків та почав провокувати їх на конфлікт. Потім обвинувачений дістав ніж та почав ним погрожувати.

12 років позбавлення волі за вбивство неповнолітнього хлопця – засуджено мешканця м. Павлограда

Щоб зупинити нападника, один із хлопців схопив чоловіка за руку, але той наніс йому численні удари ножем по тілу та втік. Від отриманих травм 16-річний хлопець помер на місці.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав частково.

Офіс Генпрокурора

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