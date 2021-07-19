До 12 років позбавлення волі загрожує рецидивістові за розбійний напад на односельця

Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річному чоловіка, який скоїв розбійний напад на односельця.

За даними слідства, 6 червня 2021 року в с. Обложки Шосткинського району обвинувачений зустрівся із односельцем.

Певний час чоловіки спілкувались, розпиваючи спиртні напої, після чого нападник дістав ніж та почав вимагати у односельця кошти. Коли потерпілий відмовив, той наніс йому декілька порізів та приставив ніж до горла, погрожуючи фізичною розправою. Наляканий потерпілий повідомив, що гроші в нього вдома. Чоловіки пішли за вказаною адресою, там нападник забрав у потерпілого 1500 грн і з місця події втік. Однак вже через декілька годин його затримали поліцейські.

Як з’ясувалось, до цього затриманий вже був чотири рази засуджений, у тому числі й за розбійний напад.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Сумська обласна прокуратура