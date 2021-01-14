До 12 років позбавлення волі засуджено 24-річного молодика за вбивство пенсіонерки з корисливих мотивів

Конотопською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 24-річного молодика, який з корисливих мотивів позбавив життя пенсіонерку.

Подія сталась у м. Конотоп 23 листопада 2018 року.

У нічний час молодик проник на територію приватного домоволодіння з метою викрадення цінних речей.

Не знайшовши нічого на подвір’ї, він через вікно заліз у літню кухню. Там його увагу привернули металеві вироби. Молодик почав розбирати конструкцію, однак у цей час прокинулась господиня будинку, яка спала в літній кухні.

Пенсіонерка почала кричати, щоб її зупинити, молодик схопив чавунну плиту та наніс їй не менше 20 ударів по голові. Від отриманих травм 88-річна потерпіла померла на місці.

Декілька місяців підозрюваний переховувався від слідства, проте в березні 2019 року його затримали співробітники поліції.

За вироком суду 13 січня 2021 року обвинуваченого визнано винним за ч.4 ст. 187 (розбій), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) КК України та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. На вирок суду обвинувачений чекав у СІЗО.

Прокуратура Сумської області