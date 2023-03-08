До 12 років позбавлення волі засуджено бойовика-«сомалійця» з так званої «ДНР»

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури жителя Донецької області визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності непередбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що житель Донеччини ще у 2014 році вступив до незаконного збройного формування так званої «ДНР», у складі якого чинив збройний опір і протидію правоохоронцям та військовослужбовцям Збройних Сил України.

Перебуваючи на посаді заступника командира роти окремого штурмового батальйону «Сомалі», виїжджав на бойові позиції, забезпечував боєготовність підрозділів, навчав бойовиків, здійснював бойові чергування. Обвинувачений вважав свою службу у терористичному збройному формуванні успішною, про що хвалився своєму синові у телефонних розмовах.

Стосовно обвинуваченого застосовувалося спеціальне судове провадження.

Досудове розслідування проводило Управління СБУ в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури