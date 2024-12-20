До 12 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував малолітню сусідку

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва районним судом оголошено обвинувальний вирок 27-річному місцевому мешканцю за вчинення дій сексуального характеру, відносно 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у липні 2022 року матір попросила сусіда допомогти її малолітній донці перенести речі з квартири. Чоловік піднявся з дівчинкою в квартиру, де нікого не було та, висловлюючи їй погрози, зґвалтував. Згодом дитина розповіла про все матері.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі. Також відомості про нього буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі Дніпровського управління поліції м. Києва.

Пресслужба Київської міської прокуратури