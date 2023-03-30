До 12 років позбавлення волі засуджено пропагандиста-бойовика «ДНР» з позивним «Студент»

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності непередбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді доведено, що житель м. Макіївки Донецької області ще у 2014 році вступив до незаконного збройного формування «Кальміус» (згодом перейменоване у «Кольчугу»). Перебуваючи у складі оперативно-тактичної групи, маючи псевдозвання «майор», чинив збройний опір та протидію правоохоронцям і військовослужбовцям Збройних Сил України.

Особливу ретельність бойовик з позивним «Студент» проявляв у пропагандистських заходах терористичної організації. Він часто знімався у різних відеороликах, розповідав історію створення і перейменування незаконних збройних формувань, про проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях, прийняття присяги бойовиками тощо.

Обвинувачений у ролі «зразкового ветерана» терористичної організації позував з неповнолітнім для створення пропагандистського муралу на житловому будинку, а під час святкувань на фоні малюнку роздавав інтерв’ю, застерігаючи про «нєотвратімость возмєздія».

Досудове розслідування, у форматі in absentia, проводило Управління СБУ в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури