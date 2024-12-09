До 12 років позбавлення волі засуджено російського окупанта, який наказав підлеглим розграбувати та пошкодити майно підприємства

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури Чернігівським районним судом у порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця рф у відданні наказу на порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Судом установлено, що на початку березня 2022 року, військовий рф, будучи командиром взводу ворожих військ, перебуваючи на території підприємства у Чернігівському районі, віддав наказ підлеглим пошкодити та розграбувати сільськогосподарську техніку та автомобіль. На виконання незаконного наказу, військові рф розібрали декілька машин, при цьому частину майна викрали, а іншу частину розбили та підпалили. Незаконними діями окупантів спричинено збитки підприємству на загальну суму понад 2,8 млн грн.

Також встановлено, що, окрім корисливого, мотивами такого злочину стала явна зневаги до громадян України та їхньої власності.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, заборонено розграбування та невиправдане військовою необхідністю пошкодження майна захищених суб’єктів, у тому числі, цивільних підприємств.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалися Управлінням СБУ в Чернігівській області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури