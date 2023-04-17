До 12 років ув’язнення за жорстоке вбивство сусідки засуджено мешканця Ужгородщини

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури у суді довів вину мешканця с. Ірлява у скоєнні умисного вбивства сусідки (ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Подія, про яку йдеться, трапилася наприкінці червня 2018 року. Встановлено, що обвинувачений напідпитку зайшов у будинок потерпілої і розпочав із нею конфлікт. Маючи з собою металеву частину сокири, закарпатець наніс нею не менше 20 ударів по голові та обличчю пенсіонерки. Вона померла від одержаних множинних рубаних і забійних ран та переломів.

Тіло жінки виявили сусіди, котрі і викликали правоохоронців на місце скоєння злочину. Попри те, що обвинувачений не визнав свою провину, суд врахував доводи прокурора та усі зібрані докази і призначив чоловіку покарання у виді 12 років за ґратами, а також зобов’язав відшкодувати майже 225 тис. грн моральної та матеріальної шкоди за цивільним позовом сина потерпілої.

До набрання вироком законної сили громадянин перебуватиме під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури