До 12 років ув’язнення загрожує підряднику за привласнення майже ₴1 млн. на будівництві котельні
Дубенська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації, якому інкримінують внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).
Слідством встановлено, що у жовтні 2020 року, за результатами відкритого тендеру, Управління освіти Дубенської міської ради уклало договір з директором приватного підприємства про будівництво твердопаливної котельні на альтернативних видах палива для однієї зі шкіл Дубенського району. Ціна договору склала понад 16 млн. грн.
Проте, прокурорами встановлено, що підрядник в офіційних документах прозвітував про закупівлю обладнання та комплектуючих деталей для будівництва котельні за завищеними цінами. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної та економічної експертиз територіальній громаді Дубенщини завдано майже 1 млн грн збитків.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ.
За скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Дубенської окружної прокуратуриTweet