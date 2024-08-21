До 12 років ув’язнення загрожує рівнянину за зґвалтування неповнолітньої та зберігання дитячого порно

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно рівнянина, якому інкримінують зґвалтування неповнолітньої та зберігання дитячої порнографії (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що на той час ще 15-річна дівчина познайомилася в інтернеті з «хлопцем». 14 лютого цього року, під час першої ж зустрічі новий знайомий, який виявився 35-річним чоловіком, вивіз дівчину на авто у безлюдне місце та зґвалтував. При цьому він достовірно знав вік потерпілої.

До правоохоронців звернулась матір дівчинки. Кривдника оперативно затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Крім того, під час обшуків у нього знайшли 25 відеофайлів, які мають ознаки дитячої порнографії.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, своєї вини чоловік не визнає.

Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури