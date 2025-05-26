До 12 років ув’язнення загрожує водію, який п’яним врізався у тролейбус та смертельно травмував двох своїх пасажирів (фото)

Аварія сталася у Подільському районі столиці. Тоді, водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на тролейбус, внаслідок чого загинули двоє чоловіків – пасажири легковика.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у березні минулого року на вулиці Олени Теліги. Тоді, водій автомобіля Daewoo Lanos, 1994 року народження, втратив керування автомобілем, в’їхав у бордюр та скоїв зіткнення із тролейбусом, який здійснював висадку-посадку пасажирів на зупинці громадського транспорту. Внаслідок зіткнення двоє пасажирів легковика – 31-річний мешканець Київщини та 23-річний чернівчанин отримали тяжкі травми та померли у лікарні. Водій Daewoo Lanos також отримав травми та проходив лікування.

Під час досудового розслідування слідчі відділу розслідування ДТП главку поліції Києва встановили, що 31-річний водій під час керування автомобілем перебував у стані алкогольного сп’яніння, проведена експертиза показала 1,83 проміле алкоголю. Крім того, він вів автомобіль зі швидкістю 138 км/год, що в декілька разів перевищувало дозволену швидкість руху на даній ділянці дороги.

Відтак, слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили водієві про підозру за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі, поліцейські зібрали усі докази провини 31-річного водія та скерували обвинувальний акт відносно нього до суду. Загалом, за вчинення смертельної ДТП кермувальнику загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва