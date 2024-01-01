До 12 років ув’язнення засуджено бойовика батальйону «Іловайськ» з позивним «прораб» – поплічника голови так званої «днр»

За публічного обвинувачення прокурора Житомирської обласної прокуратури жителя Донецької області визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст.258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що засуджений ще у 2015 році вступив до підконтрольного РФ незаконного збройного формування, що діє на окупованій частині Донеччини.

У складі мотострілецького штурмового батальйону «іловайськ» (раніше «сомалі») діє і дотепер. Перебуває на посаді старшини механізованої роти військового формування ворога. Серед бойовиків отримав позивний «прораб».

Засуджений щодня виконує злочинні завдання, які полягають у збройному опорі ЗСУ, знищенні українських бійців та військової техніки.

За ревне сповідування ворожої ідеології та відданість окупаційній владі бойовик був наближений до голови терористичної організації «днр» (днями його засудили до 15 років позбавлення волі). Вони разом відзначали ювілейні дати ворожих штурмових батальйонів.

Досудове розслідування у формі in absentia проводило УСБУ в Житомирській області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури