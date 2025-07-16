До 12 років ув’язнення засуджено чоловіка, який убив знайомого та закопав тіло у власному подвір’ї

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Бучанської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурори в суді довели, що у лютому 2024 в одному із сіл Бучанського району засуджений розпивав спільно зі своїм знайомим спирті напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого власник будинку схопив металевий лом та наніс потерпілому більше 9 ударів по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наступного дня, аби приховати вбивство, засуджений викопав на своєму подвір’ї яму та закопав у ній тіло.

Суд, врахувавши обґрунтовані доводи прокурорів, засудив його та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського РУ ГУНП в Київській області.

Примітка: вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура