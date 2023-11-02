До 12 років ув’язнення засуджено чоловіків, які вбили товариша та везли труп у багажнику, щоб приховати злочин

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно двох 42-річних чоловіків, які позбавили життя товариша.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 6 квітня 2020 року в смт Недригайлів. Зранку в будинку, що належить двоюрідному брату потерпілого, зібралось троє місцевих. Чоловіки разом розпивали спиртні напої та планували піти на риболовлю. Застілля тривало декілька годин, господар будинку пішов відпочивати, а його гості почали з’ясовувати між собою стосунки. У ході сварки двоє молодших почали наносити старшому численні удари руками та ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм 46-річний чоловік помер на місці події.

Щоб уникнути покарання, чоловіки поклали тіло потерпілого в багажник ВАЗ 2109 та планували вивезти в безлюдне місце, щоб закопати. По дорозі автівка неподалік села Луки зупинилась через технічну несправність. Один із них повернувся в смт Недригайлів і взяв у знайомого інший транспортний засіб. Перемістивши труп із ВАЗ 2109 у ВАЗ 2107, чоловіки вирушили до визначеного місця. Однак довести задумане до кінця вони не встигли, так як близько 18.00 були затримані співробітниками поліції.

За вироком суду 31 листопада 2023 року обох обвинувачених визнано винними в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою, та засуджено кожного до 12 років позбавлення волі (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура