До 12 років ув’язнення засуджено двох представників окупаційної комендатури, які знущались над жителями Василівського району Запорізької області

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду двох військових зс рф визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Вироком суду їм призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що після окупації Василівського району в лютому 2022 року двоє військовослужбовців підрозділу Махачкалінського ОМОН Управління Росгвардії по республіці Дагестан були призначені так званими «заступником та помічником військового коменданта» окупаційної адміністрації міста Василівка.

Для реалізації окупаційної політики держави-агресора та окремих рішень представників окупаційної адміністрації на ТОТ вони об’єднали свої зусилля на проведення підривної діяльності проти України.

Засуджені організовували пошук та безпосередньо брали участь у затриманні патріотично налаштованих місцевих жителів. Після доставлення їх до приміщення захопленої адмінбудівлі Василівської поліції знущались, примушуючи до співпраці, – застосовували електрострум, проливали на шкіру хімічні реактиви, вставляли гострі металеві предмети під нігті, погрожували вбивством родичів тощо.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора