До 12 років ув’язнення засуджено харків’янина, який вбив власну матір і сусідку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 43-річного харків’янина у двох умисних вбивствах (ч. 1 ст. 115, п. 9, 13 ч. 2 ст.115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що чоловік 16 квітня 2022 року зловмисник вбив двох жінок. У коридорі квартири в Салтівському районі м. Харкова знаходились чоловік та його 66-річна сусідка. Сусідка образливо висловилась стосовно співмешканки чоловіка. Обурений зловмисник, який перебував у стані наркотичного сп’яніння, схопив ніж та наніс ним сусідці близько 30 ударів. Жінка померла на місці.

На галас із кімнати вийшла 69-річна матір чоловіка і побачила мертву сусідку. Чоловік схопив дерев’яну биту і вдарив нею матір по голові, від чого вона також померла на місці.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисник поклав тіла на диван у кімнати і став загортати їх у ковдру, аби позбавитись них. Проте довести свій намір до кінця не встиг, оскільки до квартири повернулась його падчерка, яка і викликала правоохоронців.

26 липня 2022 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура