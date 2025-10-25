До 12 років ув’язнення засуджено миколаївця за вбивство знайомої

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва суд визнав винним 41-річного жителя міста у вчиненні умисного вбивства 37-річної жінки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком суду чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурорами доведено, що у вересні 2024 року засуджений разом із потерпілою розпивали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку, після чого задушив її. Тіло потерпілої він виніс на вулицю та залишив.

Своєї вини обвинувачений не визнав.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області.

Вирок наразі не набрав законної сили.

Довідково: відповідно до ст. 532 КПК України, вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі подання апеляції — після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Миколаївська обласна прокуратура