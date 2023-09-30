До 12 років ув’язнення засуджено жителя Шепетівщини, який забив до смерті односельця

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Ізяславського районного суду, яким 36-річного чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі за вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталась у січні цього року у селі Двірець, що на Ізяславщині.

Неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів чоловік вступив у суперечку з односельцем, з яким розпивав спиртне.

В ході сварки обвинувачений почав бити потерпілого кулаками і ногами, а коли той впав на землю – добив металевою шваброю.

Від отриманих травм він помер.

Як встановила експертиза, якби йому вчасно надали медичну допомогу, чоловіка можна було б врятувати.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, засуджений оскаржив його до апеляційного суду.

Однак, уникнути покарання йому не вдалось – суд залишив рішення без змін, а апеляційну скаргу на невірну кваліфікацію дій обвинуваченого та суворість призначеного покарання – без задоволення.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури