До 12 років ув’язнення засуджено жителя Шепетівщини, який забив до смерті односельця
За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Ізяславського районного суду, яким 36-річного чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі за вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
Подія сталась у січні цього року у селі Двірець, що на Ізяславщині.
Неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів чоловік вступив у суперечку з односельцем, з яким розпивав спиртне.
В ході сварки обвинувачений почав бити потерпілого кулаками і ногами, а коли той впав на землю – добив металевою шваброю.
Від отриманих травм він помер.
Як встановила експертиза, якби йому вчасно надали медичну допомогу, чоловіка можна було б врятувати.
Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, засуджений оскаржив його до апеляційного суду.
Однак, уникнути покарання йому не вдалось – суд залишив рішення без змін, а апеляційну скаргу на невірну кваліфікацію дій обвинуваченого та суворість призначеного покарання – без задоволення.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet